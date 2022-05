Fußball : Fabulös zum 99,9-prozentigen Titel

WITTLICH Bezirksliga: Der 1:0-Sieg im Spitzenspiel bei RW Wittlich durch ein Kopfballtor von Felix Faber macht die FSG Ehrang/Pfalzel so gut wie sicher zum neuen Meister.

Die FSG Ehrang/Pfalzel hat einen großen Schritt in Richtung Bezirksligameisterschaft und Aufstieg in die Rheinlandliga gemacht. Im mit Spannung erwarteten Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Wittlich siegten die weiter ungeschlagenen Trierer Vorstädter durch einen Kopfball von Felix Faber im Anschluss an eine Ecke drei Minuten vor dem Schlusspfiff mit 1:0. Die FSG braucht jetzt aus den ausstehenden vier Spielen noch zwei Punkte, um ganz sicher den Meistertitel und den Aufstieg in die Rheinlandliga in der Tasche zu haben.