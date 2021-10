Wittlich : Gut gepresst und kombiniert: Wittlich schlägt Dörbach verdient

Wittlich Kreisliga B II: Säubrenner legen mit starker erster Hälfte den Grundstein für ihren Sieg im Spitzenspiel und dürfen sich über ein 4:2 freuen.

In einem temporeichen und intensiven Spiel, das phasenweise A-Liga-Charakter besaß, drängte der SV Wittlich auf die frühe Führung, doch Burak Sözen hatte bei einem Schuss an den Pfosten zunächst Pech (4.). Dörbach versteckte sich nicht – im Wissen, dass auch Wittlich defensiv verwundbar ist, wenn man es unter Druck setzt.

Tino Wittkowsky war es dann aber, der einen Schuss von Nick Stülb, den Dörbachs Torwart Christian Puderbach nur abklatschen konnte, aus zentraler Position abstaubte – 1:0 (16.). Dörbach hielt dagegen, hatte in einem Distanzschuss von Simon Bösen aus der zweiten Reihe, der zur Ecke geklärt wurde, und durch Julian Gröner gute Gelegenheiten auszugleichen. Felix Schottler scheiterte am guten SVW-Keeper Julius Benz.

Die Gäste aus dem Salmtal kamen mit frischem Schwung aus der Kabine, wurden aber nach fünf Minuten kalt erwischt. Stülb ließ zwei Gegenspieler und dann auch noch Puderbach elegant aussteigen und schloss überlegt und technisch überragend zum 3:0 ab (50.). Weil Wittlich danach zu viel zuließ und die Gier nach dem vierten Tor vermissen ließ, kam Dörbach nach Flanke von Bemsch durch ein Kopfballtor von Schottler ins Spiel zurück (56.). Der SVD drängte anschließend auf zweite Tor, Simon Bösens Hammer parierte Benz im Wittlicher Kasten (76.) aber. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, als Schiedsrichter Wolfgang Weckmann ein Handspiel eines Dörbachers gesehen haben wollte und auf den Punkt zeigte. Burak Sözen schickte Puderbach zum 4:1 in die falsche Ecke (86.). Für Ergebniskosmetik sorgte in der Nachspielzeit Dörbachs Jakobs, der einen von Serdar Kahyaoglu verursachten Handelfmeter zum 4:2-Endstand ins Netz setzte.

Dörbachs Spielertrainer Jannik Scheit meinte, dass „wir in der ersten Halbzeit einiges vermissen gelassen haben. In der zweiten Hälfte war es aber über weite Strecken gut, was meine Mannschaft auf den Rasen brachte. Knackpunkt war das 0:3 fünf Minuten nach der Pause. Da haben wir zu wenig Zweikampfverhalten gezeigt. Gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Wittlich musst du über 90 Minuten hellwach sein – das haben wir heute leider nicht geschafft“.