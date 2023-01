Handball : Wittlich schafft Pokalcoup

Handball: Säubrenner und Dauner ziehen ins Viertelfinale ein.

Für die Überraschung im Achtelfinale um den Handball-Rheinlandpokal sorgte Verbandsligist Wittlich, der überraschend das Rheinlandliga-Team aus Bendorf, das nicht in Bestbesetzung angetreten war, eliminierte. Nach einer frühen Entscheidung sah es noch in der achten Minute aus, als die Gäste mit 5:2 führten. Doch das Team von Trainer Nico Weber kämpfte sich unter der guten Leitung des Schiedsrichtergespanns Lauterbach/Wenner über 8:8 (17.) heran, führte erstmals beim 10:9 (19.) und lag zur Pause mit 15:13 vorne.

Spannend verlief die Begegnung auch nach dem Wechsel. Als den Gästen beim 16:16 (36.) der Ausgleich gelang, schien das Spiel zu kippen. Doch mit drei Treffern in Folge zogen die Säubrenner wieder davon, lagen in der 56. Minute mit 25:20 vorne. Bendorf nahm die Auszeit, doch das Spiel war entschieden. Sämtliche fünf Siebenmeter hatten die Gäste nicht im HSG-Kasten unterbringen können, Nojus Koenen war mit elf Toren nie auszuschalten.

Daun dreht das Spiel in Andernach und setzt sich dank einer starken Schlussphase am Ende knapp, aber nicht unverdient durch. Ohne ihren aus familiären Gründen fehlenden Trainer Thorsten Ringer traten die Sprudelstädter an; „Co“ Patrick Brümmer übernahm das Coaching. Kurz vor der Pause setzte sich Rhein-Nette auf 14:10 ab. Wie bereits in der ersten Hälfte fand der TuS auch nach dem Wechsel besser ins Spiel, glich beim 14:14 (34.) aus und zwang so Gastgebertrainer Hermann-Josef Häring zur Auszeit.