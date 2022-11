Frauen-Handball-Rheinlandliga : Wittlich II - Mertesdorf: Ein Topspiel, das dem Verlierer Mut macht (Bilder-Galerie)

Wittlich Die Spitzen-Begegnung lebt vom Kampf und der Spannung. 300 Zuschauer erleben ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Spannender kann es kaum zugehen: Die Ruwertal-HSG hat bei der bisher verlustpunktfreien HSG Wittlich II, die allerdings ersatzgeschwächt antrat, beim 17:14 (9:8) beide Punkte entführt und meldet so ihre Ansprüche auf den Spitzenplatz wieder an. Auf beiden Seiten dominierten die Abwehrreihen, gegen die sich die Rückraumspielerinnen beider Teams schwertaten. Bis zum 14:15 in der 56. Minute blieb der Spielausgang offen, dann setzten die Gäste die entscheidenden Treffer.