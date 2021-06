Registrierungspflichtiger Inhalt: Motorsport : Rallye-Asse sollen 2022 in der Säubrennerstadt fahren

WITTLICH Der ADAC Mittelrhein bewirbt sich um einen Lauf der Deutschen Rallye-Meisterschaft Anfang Juli nächsten Jahres – und dieser soll in und um Wittlich über die Bühne gehen.

Der Rallyesport hat in der Region eine große Tradition – von der kleinen Club-Veranstaltung bis hin zur großen ADAC Rallye Deutschland, die zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft zählt. Wenn es nach den Machern des ADAC Mittelrhein geht, soll im nächsten Jahr ein Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM) hinzukommen – in und um Wittlich.

Die DRM war schon einmal in der Region beheimatet – in Daun, als der dortige MSC eine zweitägige Veranstaltung mit dem höchsten nationalen Prädikat veranstaltete. Daraus wurde letztendlich, nach dem Ende des aktuellen DRM-Laufes, das Eifel-Rallye-Festival, das größte kontinentale Ereignis im historischen Rallyesport.

Jetzt soll sie wieder in der Eifel heimisch werden. Einer der Initiatoren ist Axel Friedhoff. Der aus Bergweiler bei Wittlich stammende Unternehmer ist nicht nur Vorstandsmitglied Sport beim ADAC Mittelrhein. Friedhoff hat sich selbst jahrelang die Wertungsprüfungen „vorbeten“ lassen. Noch heute ist er auf dem Ring in der Langstrecken-Serie unterwegs. Er gilt auch als einer der Hauptverfechter für ein Rallye-Revival mit WM-Status in der Region.

Dass die „Deutschland“ sich 2017 so sang- und klanglos aus der Region verabschiedet hat, stinkt dem passionierten Motorsportler heute noch. Auch wenn er selbst es nie so ausdrücken würde. Aber in seiner neuen Funktion will er jetzt die Hebel nutzen, an deren Ende er sitzt. „Motorsport fasziniert und bringt die Menschen zusammen. Wir möchten den Rallye-Sport zurück in die Region holen und werden uns deshalb um die Ausrichtung eines Laufs zur Deutschen Rallye-Meisterschaft 2022 bewerben“, zitiert der ADAC Mittelrhein seinen Vorstand Sport in einer Pressmitteilung vom Donnerstag.

Der Rallyesport hat es derzeit nicht leicht. Etliche renommierte Veranstaltungen sind – auch den derzeitigen Pandemie-Bedingungen geschuldet – bereits abgesagt worden. Was derzeit läuft, wie beispielsweise der am kommenden Samstag vom STH Idar-Oberstein ausgerichtete erste Lauf zur saarländischen Rallyemeisterschaft (SRM) oder der ebenfalls am Wochenende stattfindende DRM-Auftakt mit der Rallye Stemweder Berg in Ostwestfalen, geht noch ohne Zuschauer über die Bühne. Die Veranstalter hoffen allseits auf Lockerungen und wieder mit Fans an den Wertungsprüfungen.

Das ist auch in Wittlich so, wo rund um das Rallyezentrum am Eventum eine kompakte Veranstaltung mit sechs Wertungsprüfungen auf die Beine gestellt werden soll. Drei Wertungsprüfungen inklusive eines Zuschauer-Rundkurses sollen am 1./2. Juli 2022 das Gerüst bilden.