World Games in den USA : Eifeler Rettungsschwimmer erstaunt über Autogrammwünsche

Tim Brang aus der Vulkaneifel zählt im Rettungsschwimmen bei den World Games zu den Medaillenkandidaten. Foto: DRE/Daniel-André Reinelt

Esch/Birmingham Tim Brang, Rettungsschwimmer aus Esch in der Vulkaneifel, kämpft bei den World Games in den USA um Medaillen. Im TV-Gespräch schildert er seine ersten Eindrücke von der größten Multisport-Veranstaltung dieses Sommers.

Top-Athleten, die das Rettungsschwimmen als Leistungssport betreiben, genießen hierzulande alles andere als einen Promi-Status. Im Gegenteil: Sie müssen oftmals erstmal erklären, was es damit auf sich hat – und dass ihr Tun wenig mit dem von Baywatch, David Hasselhoff und Co. zu tun hat.

Anders dürfen sich die besten deutschen Rettungsschwimmer zurzeit im US-Bundesstaat Alabama fühlen. „Es ist erstaunlich und witzig: Wir werden nach Autogrammen und Fotos gefragt“, berichtet Tim Brang. Der amtierende vierfache Becken-Europameister stammt aus Esch in der Vulkaneifel und ist einer von 14 deutschen Rettungsschwimmer, die dieser Tage um Medaillen bei den elften World Games im amerikanischen Birmingham kämpfen.

Info World Games und Rettungssport im Überblick World Games: Die World Games als wichtigster Wettbewerb der nicht-olympischen Sportarten werden bis zum 17. Juli in Birmingham (Alabama/USA) ausgetragen. In insgesamt 34 Sportarten sind mehr als 3600 Sportler und Sportlerinnen aus 105 Nationen am Start. Deutschland schickt 254 Teilnehmer ins Rennen. Die Palette der Sportarten reicht von Akrobatik über Flag Football und Tauziehen bis hin zu Wasserski. Die World Games werden alle vier Jahre von der International World Games Association (IWGA) unter der Schirmherrschaft des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an wechselnden Orten ausgetragen, jeweils im Jahr nach den Olympischen Spielen. Nach der Verschiebung von Olympia in Tokio wurden auch die World Games um ein Jahr nach hinten verlegt. Sport1 wird an jedem Wettkampftag crossmedial auf seinen Plattformen berichten. Geplant sind mehr als 100 Stunden im Fernsehen sowie im Livestream (sport1.de). Rettungsschwimmen: Der Rettungssport ist die Wettkampfvariante des Rettungsschwimmens. In der DLRG betreiben rund 60.000 meist junge Menschen aktiv den Rettungssport, vom lokalen Verein bis hin zum internationalen Wettkampf. ⇥(red)

Die World Games sind die wichtigste Bühne der nicht-olympischen Sportarten – sie werden wie Olympische Spiele alle vier Jahre ausgetragen (siehe Info-Box).

Brang geht in den USA in seinen beiden Paradedisziplinen an den Start: 100 Meter Retten mit Flossen sowie 100 Meter Retten mit Flossen und Gurtretter. In beiden Disziplinen, in denen die Rettungsschwimmer jeweils eine ziemlich schwere Puppe bergen und bis zum Ziel schleppen müssen, steht der 24-jährige Maschinenbau-Student mit seinen Qualifikationszeiten auf Platz eins unter den Teilnehmern. „Die Erwartungshaltung ist natürlich hoch, doch darauf darf ich den Fokus nicht legen“, sagte Brang gestern im Telefonat, als der TV ihn – aufgrund der siebenstündigen Zeitverschiebung – zu frühmorgendlicher Stunde in den USA vor dem Frühstück erreichte.

Brang erlernte bei der DLRG Jünkerath einst das Schwimmen. Als er merkte, dass dieser Sport ihm liegt, wechselte er zum Schwimmverein nach Gerolstein und später zum SSV Trier. Parallel war er auch Leichtathlet bei der LG Vulkaneifel – auch dort entpuppte er sich schnell als Sprint-Talent.

Bei den World Games steigt bei Brang die Anspannung. Am heutigen Donnerstag ging es ins Athletendorf, in der Nacht zum Freitag werden die Spiele im fast 50.000 Sitzplätze fassenden Football-Stadion in Birmingham eröffnet. Am 10. und 11. Juli stehen für Brang die Wettbewerbe an.