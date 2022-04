Fußball-Oberliga : Wormatia Worms gegen Eintracht Trier: Randale beschäftigt Beteiligte

Worms/Trier Die Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Wormatia Worms und Eintracht Trier nach dem Topspiel beider Clubs am Sonntag (der TV berichtete) beschäftigt die Beteiligten. Nach Polizeiangaben gab‘s im Nachgang mehrere Personenkontrollen.

Ein Zuschauer wurde in Gewahrsam genommen.

Rund zehn Minuten nach dem Schlusspfiff waren mehrere Personen aus dem Trierer Block in den Innenraum der Wormser EWR-Arena gelangt. Zudem bahnten sich Personen aus dem Wormser Block, zu denen offenbar auch Anhänger von Waldhof Mannheim zählten, ihren Weg Richtung Eintracht-Fans. Oberhalb eines eigentlich gesperrten Tribünenteils hinter dem einen Tor kam es zu Handgreiflichkeiten.

„Die Vorbereitung auf diesen Spieltag hat die Wormatia nach Einschätzung des Fanprojekts nicht so umfassend mit den sonst üblichen Beteiligten und Expertisen durchgeführt, so wie es bei Eintracht Trier und auch anderen Vereinen geschieht“, teilte Wim Negelen vom Internationalen Bund, dem Träger des Fanprojekts Trier, auf TV-Anfrage mit. Zwischen den Zeilen dürfte damit auf eine letztlich zu geringe Anzahl von Ordnern sowie eine mangelnde Absicherung bestimmter Gebiete im und am Stadion abgezielt werden.