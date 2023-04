Persönliche Bestzeit Yannik Erz gewinnt Halbmarathon in Bonn

Der 20. Post-Marathon Bonn war aus Sicht der Region Trier der erfolgreichste seit dem Sieg über 42,195 Kilometer von Christiane Dobmeier vom TV Hermeskeil vor 16 Jahren. Auf der halben Distanz siegte Yannik Erz vom Morbacher Ausdauerteam mit persönlicher Bestzeit von 1:09:03 Stunden vor dem Hannoveraner Fabian Kubklinski (1:09:35) und Julien Jeandrée (Leverkusen/1:09:47). „Jetzt konzentriere ich mich auf die 5000 Meter am 13. Mai in Gerolstein“, kündigte der 27 Jahre alte ehemalige Rheinlandmeister im Crosslauf an, sich nun den kürzeren Distanzen zu widmen. Mit Matthias Adams (LT Schweich/26. in 1:16:00) blieb ein weiterer Läufer der Region Trier unter der 80-Minuten-Marke, die Mirco Zenzen (LG Vulkaneifel/1:20:08) und Philipp Hensel (LT Schweich/1:20:33) knapp verpassten.