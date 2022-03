Yoga, Pilates, Tai Chi und Qi Gong : Sanfte Bewegungen gegen den Stress

Foto: picture alliance/dpa/PA Wire/Jane Barlow

Nittel Die vier Trainingsformen haben inzwischen viele Anhänger. Warum ist das so? Und für wen eignen sich die Übungen? Kurstrainerin Silvia Sonntag hat Antworten.

Tai Chi:

Woher kommt’s?

Der ganze Name dieser mehrere Hundert Jahre alten Kampfkunst zur Selbstverteidigung aus China lautet Taijiquan. Heute wird aber meist nur von Tai Chi oder auch Schattenboxen (also einem stilisierten Kampf mit einem imaginären Gegner) gesprochen.

Aus der Kampfkunst hat sich im Laufe der Zeit eine Bewegungslehre entwickelt. Bewegungen der Selbstverteidigung (Wushu) mit der Führung der inneren Energie (Qi Gong) werden langsam und in fließenden Abläufen nachgestellt und in sogenannte ,Formen‘ gegossen. So entstehen Bewegungschoreografien mit gymnastischen und meditativen Komponenten, bei deren Ausführung auch die Atmung eine wichtige Rolle spielt und deren Ziel eine physische und psychische Entspannung ist.

Nach chinesischer Vorstellung ist das sogenannte ,Chi‘ (oder auch ,Qi‘) die Lebensenergie, die in jedem Menschen durch sogenannte Meridianen fließt. Sie soll gestärkt werden – beziehungsweise Dysbalancen sollen ausgeglichen werden.

Der Begriff ,Tai‘ hat kein Gegenstück in der deutschen Sprache. Er beschreibt das Wechselspiel zwischen Yin und Yang – zwei entgegengesetzte Elemente, die sich harmonisch ergänzen und überall in der Natur zu finden sind. Beim Tai Chi heißt das: Die Bewegungsabläufe schließen zu jeder Bewegung die Gegenbewegung ein. So folgt beispielsweise nach einer Entspannung eine Anspannung.

Für wen Tai Chi geeignet ist:

Tai Chi ist wegen seiner sanften, schonenden Bewegungen für fast jeden geeignet, vom Kind bis zum rüstigen Rentner. Einschränkungen wie bei anderen Sportarten gibt es kaum.

Vorteile von Tai Chi:

Tai Chi kann die Konzentrationsfähigkeit fördern, sich positiv auf das Nervensystem auswirken und hilfreich sein bei stressbedingten und psychosomatischen Erkrankungen. Die Übungen stärken und kräftigen den gesamten Bewegungsapparat, fördern das Gleichgewicht und die Beweglichkeit, können den Stoffwechsel anregen, die Verdauung fördern und den Blutzucker senken. Darüber hinaus stärkt Tai Chi die Abwehrkräfte und das Immunsystem und kann bei vielen verschiedenen Krankheitsformen Abhilfe schaffen.

Nachteile von Tai Chi:

Bei starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen, etwa bei Knie- und Hüftproblemen sowie einigen psychischen Erkrankungen, sollte sicherheitshalber vor der ersten Trainingsstunde ein Arzt kontaktiert werden, ob und auf welche Weise das Training sinnvoll und möglich ist.

Tipps für Einsteiger:

Gerade als Einsteiger macht das Anleiten durch einen gut ausgebildeten Trainer Sinn. So kann man Tai Chi richtig kennen und fühlen lernen.

Pilates:

Woher kommt’s?

Beim Pilates geht es vor allem um die Stabilisierung und Kräftigung der Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur sowie um die Verbesserung von Körperhaltung und Kondition.

Namensgeber des Ganzkörpertrainings ist Joseph Hubertus Pilates (1883 - 1967). In seinem Buch ,Return to Life through Contrology‘ ist ein klassisches Mattenprogramm zusammengefasst, das knapp 40 Übungen aufweist. Pilates nannte seine Trainingsmethode zunächst ,Contrology‘, weil es darum geht, die Muskeln mithilfe des Geistes zu steuern. Dabei steht die Körpermitte, das sogenannte ,Powerhouse‘, im Blickpunkt.

Die Kräftigungs- und Stretching-Übungen werden mit einer bewussten Atmung kombiniert und finden schon seit Jahren bei vielen Menschen in der ganzen Welt großen Anklang.

Beim Pilates steht die kontrollierte und konzentrierte Bewegungsausführung im Vordergrund, wobei hier Qualität wichtiger ist als Quantität.

Für wen Pilates geeignet ist:

Pilates ist für fast jeden geeignet, ob Kinder oder Ältere, ob Künstler oder Manager. Jeder kann von diesem Training profitieren. Es handelt sich um ein sehr sanftes Training, bei der die Übungen individuell und kreativ an die persönlichen körperlichen Voraussetzungen angepasst werden können. Wer gesundheitliche oder körperliche Probleme hat, sollte allerdings vorab mit seinem Arzt sprechen, bevor er sich ins Pilates-Workout stürzt.

Vorteile von Pilates:

Pilates wirkt sich besonders gut auf die Körperwahrnehmung und -haltung aus. Die Rumpf stabilisierende Muskulatur wird gestärkt. Beweglichkeit und Mobilität werden verbessert. Stress wird reduziert. Es wird Pilates nachgesagt, dass sich der Körper bei regelmäßigem Training bereits nach kurzer Zeit positiv verändert.

Nachteile von Pilates:

Wenn die Übungen falsch ausgeführt werden, sich zu viel zugemutet oder sehr einseitig trainiert wird, schleichen sich schnell Fehler ein. In der Folge kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen.

Wer an Osteoporose, Entzündungen, Fehlstellungen des Skeletts, aber auch Rückenproblemen leidet, sollten auf jeden Fall professionellen Rat einholen.

Bei einem akuten Infekt oder Unwohlsein gilt hier, wie auch bei allen anderen Sportarten: kein Training.

Tipps für Einsteiger:

Pilates fängt man am besten unter Aufsicht einer gut ausgebildeten Trainerin oder eines Trainers an. So werden Fehler vermieden, und man profitiert von den vielen Vorteilen dieser Trainingsform.

Foto: picture alliance/dpa/Thomas Warnack

Yoga:

Woher kommt’s?

Begriffe wie der ,herabschauende Hund‘ oder der ,Sonnengruß‘ dürften sogar jene kennen, die bisher noch nie im Schneidersitz auf einer Yogamatte saßen. Yoga, dessen Wurzeln in Indien liegen, wird alleine in Deutschland Statistiken zufolge von mehr als zweieinhalb Millionen Menschen über 14 Jahre in der Freizeit praktiziert.

Yoga ist ein Wort aus dem indischen Sanskrit und bedeutet so viel wie ,Verbindung, Vereinigung und Harmonie‘. Es propagiert eine Wechselwirkung und Abhängigkeit von Körper, Geist und Seele. Bei den Übungen geht es darum, sich von Lasten des Alltags zu befreien – sei es von den Rückenschmerzen durch zu langes Sitzen am Schreibtisch oder von innerer Unruhe durch zu viel Stress.

Yoga vereint körperliche Übungen (Asanas), die Kraft und Beweglichkeit schulen, Atemübungen (Pranayama), Entspannungstechniken sowie meditative Techniken mit dem Fokus auf geistiger Konzentration und innerer Ruhe, die je nach Yogastil unterschiedlich gewichtet sind.

Für wen Yoga geeignet ist:

Da es viele verschiedene und immer wieder neue Yogastile gibt, ist es für fast jeden geeignet. Man muss nicht unbedingt sportlich oder gelenkig sein, auch das Alter spielt keine Rolle. Es ist auch nicht wichtig, eine bestimmte Position perfekt einnehmen zu können.

Vorteile von Yoga:

Yoga kann Schmerzen mindern, den Blutdruck senken, die Beweglichkeit steigern und die Muskeln stärken. Auch kann Yoga einen positiven Effekt bei psychischen Belastungen haben und dabei helfen, schneller zu innerer Ruhe zu finden.

Es gibt unterschiedliche Yogaformen, so ist für fast jeden etwas Geeignetes dabei.

Nachteile von Yoga:

Yoga ist im Vergleich zu Tai Chi oder Qi Gong eine eher körperliche Trainingsform. Bei bestimmten Positionen werden die Gelenke belastet und manchmal sogar überdehnt. Werden diese Positionen besonders lange gehalten, steigt das Verletzungsrisiko.

Im Vergleich zu Pilates ist Yoga eher eine mentale Trainingsform. Bei psychischen Problemen sollte vorher abgeklärt werden, ob Yoga geeignet ist.

Tipps für Einsteiger:

Wie bei allen Trainingsformen ist gerade zu Beginn ein gut ausgebildeter Yogalehrer unabdingbar. Wer ausschließlich mit Büchern, DVDs oder über das Internet Yoga trainiert, geht die Gefahr ein, sich zu verletzen. Unter Aufsicht sind die Risiken hingegen minimal.

Bei physischen und psychischen Einschränkungen oder Unsicherheiten sollte vorab immer ein Arzt konsultiert werden.

Foto: picture alliance/dpa/Felix Kästle

Qi Gong:

Woher kommt’s?

Qi Gong – ist das nicht irgendwie dasselbe wie Tai Chi? Richtig ist: Beide Begriffe beinhalten die Bezeichnungen der traditionellen chinesischen Medizin für die Lebensenergie – ,Qi‘ beziehungsweise ,Chi‘. Während Qi Gong jedoch von Beginn an als Gesundheitssystem entwickelt wurde, war Tai Chi zunächst eine Kampfkunst.

Qi Gong ist im Unterschied zu Tai Chi weniger körperorientiert. ,Gong‘ bedeutet übersetzt ,Arbeit‘, aber auch ,Fähigkeit‘ oder ,Können‘. Qi Gong ist also ,Energiearbeit‘ und die ,Fähigkeit, mit dem Qi umzugehen beziehungsweise es zu nutzen‘.

Nach der traditionellen chinesischen Medizin ist der Mensch nur dann gesund, wenn die Lebensenergie ungehindert durch die sogenannten „Meridianen“ (Energieleitbahnen) fließen kann. Durch Disharmonien kann der Fluss blockiert sein. Die Übungen des Qi Gong – ein Zusammenspiel aus langsamen, fließenden Bewegungen, Meditation und Atemübungen – sollen helfen, Dysbalancen, die zu physischen und psychischen Beschwerden und Krankheiten führen können, auszugleichen. Dieser gesundheitliche Nutzen findet sich auch im Tai Chi und ist bei beiden Übungsformen ein elementares Ziel.

Für wen Qi Gong geeignet ist:

Wer entspannen und Stress abbauen möchte, wer etwas Gutes für seine physische und psychische Gesundheit tun möchte, ist beim Qi Gong gut aufgehoben.

Vorteile von Qi Gong:

Die Übungen werden meist im Stehen, aber auch im Sitzen oder Liegen ausgeführt und sind somit auch für Personen mit körperlichen Einschränkungen geeignet. Qi Gong kann als längere Sequenz, aber auch als kurze Trainingseinheit zwischendurch organisiert werden. Da die Übungen mehrmals wiederholt werden und sehr leicht erlernbar sind, finden sich immer mehr Kinder und Jugendliche beim Qi Gong, die dabei ihre Konzentration und Merkfähigkeit verbessern und einen Ausgleich schaffen können.

Die Übungen verbessern die Selbstwahrnehmung, fördern den Gleichgewichtssinn und die Beweglichkeit und führen so zu einem besseren Körpergefühl.

Qi Gong kann als begleitende Therapie für verschiedene Krankheitsformen genutzt werden.

Nachteile von Qi Gong:

Wer nach einer abwechslungsreichen Übungsform sucht, in der es auch nach Jahren noch Neues zu entdecken gibt, wird beim Tai Chi besser aufgehoben sein. Die ständigen Wiederholungen beim Qi Gong können auf Dauer eventuell langweilig werden.

Tipps für Einsteiger:

Auch wenn die Bewegungen am Anfang vielleicht etwas befremdend sind, sollte sich jeder, den Qi Gong interessiert, die nötige Zeit nehmen, mehrmals einen Qi-Gong-Kurs zu besuchen, um so ein Gefühl für die Wirkung dieser Trainingsform zu entwickeln.

Zur Person

Silvia Sonntag (Foto: privat), in Köln geboren, lebt in Nittel an der Obermosel (Kreis Trier-Saarburg). Die 51-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren Kurstrainerin und vermittelt ihr Wissen in Fitnessstudios, Physiopraxen, Unternehmen, Rehazentren und beim Sportbund Rheinland.

Foto: privat