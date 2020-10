Zeitreise mit Edgar Schmitt : Euro-Eddy auf Heimatbesuch

Beim Benefiz-Talk in Geichlingen traf Edgar Schmitt (Mitte) mit Kurt Rings (links) und Theo Röder zwei Weggefährten aus gemeinsamen Zeiten in der Eifel. Mit der Lotto-Elf will Schmitt im Juni nächsten Jahres in die alte Heimat zurückkommen. Foto: TV/Andreas Arens

Geichlingen Was den früheren Europacuphelden in die Eifel führte, warum einst ein Engagement beim SC Freiburg platzte und wie er heute sein Geld verdient.

Die Rückkehr von Edgar Schmitt in die Eifeler Heimat sollte eigentlich Anfang Juni in einem größeren Rahmen stattfinden: In Utscheid war das Benefizmatch der mit Ex-Nationalspielern und Ex-Bundesligastars gespickten Lotto-Elf gegen eine Auswahl geplant. Coronabedingt wurde nichts daraus. Neuer Termin ist nun der 2. Juni 2021.

Was vom ursprünglich vorgesehenen Termin blieb, war eine Tombola zugunsten des Sozialdiensts katholischer Frauen und Männer (SKFM) mit Sitz in Bitburg. Zur Ziehung der Lose kam Schmitt, der durch seine vier Europacuptore für den Karlsruher SC am 2. November 1993 beim 7:0 gegen den FC Valencia zu ,Euro-Eddy’ wurde, eigens aus dem gut 400 Kilometer entfernten Aalen in Baden-Württemberg angereist. Sich über die Lotto-Elf – für das Glücksspielunternehmen ist er zudem als Repräsentant aktiv – für soziale Zwecke einzusetzen, liegt dem aus Rittersdorf bei Bitburg stammenden Schmitt am Herzen. Und das nicht zuletzt aufgrund von Erfahrungen in der Familie: Stieftochter Amelie (18) leidet seit knapp viereinhalb Jahren an einem inoperablen Gehirntumor. „Bei solch einem Schicksalsschlag wird einem erst mal bewusst, wie wichtig es ist, Unterstützung zu erfahren – und das nicht nur im finanziellen, sondern auch im mentalen Bereich.“

Ehe der 57-Jährige den Besuchern in Geichlingen (wo das Möbelhaus Thiex zu einer Hausmesse eingeladen hatte) in einer Talkrunde von seiner Karriere erzählte, gab es noch ein großes Hallo. Da wurden im Gespräch mit SKFM-Vorstandsmitglied Kurt Rings Erinnerungen an gemeinsame Schulzeiten in Bitburg geweckt, da wollte er von Theo Röder (83), der seit fast 70 Jahren für den 1. FC Großkampen aktiv ist, ein paar aktuelle Informationen zum Eifeler Fußball – und da richtete er über den DJK-Vorsitzenden Oliver Fuchs herzliche Grüße an Trainerlegende Peter Löw aus.

„In der Eifel ist es immer wieder schön“, weiß Schmitt, wo seine Wurzeln sind. In Aalen ist er zwar längst heimisch geworden, er nutzt Termine mit und für die Lotto-Elf aber immer gerne, um alte Zeiten aufleben zu lassen.

Nach seiner Bundesliga-Karriere als Spätberufener – mit 28 wagte er noch den Wechsel von Eintracht Trier zu Eintracht Frankfurt – hatte Schmitt zunächst für einige Jahre den Weg zurück in die Südeifel gefunden. Er gründete ein Sportartikelgeschäft und führte den FC Bitburg als Präsident. Bei seinem Stammverein in der Bierstadt leistete er einst wertvolle Aufbauarbeit.

Weniger erfolgreich verlief seine damalige Zeit als Unternehmer. Was Schmitt daraufhin umtrieb, war, die Zusammenhänge in der Wirtschaft zu begreifen („Man muss es verstehen,. Man muss es können.“). Deshalb holte er Schulabschlüsse nach und studierte Sportökonomie und Psychologie.

Die Trainerphase verlief nach seiner Prüfung zum Fußballlehrer relativ kurz. Zwischen 2007 und 2010 coachte er den VfR Aalen, die Stuttgarter Kickers und den KFC Uerdingen.

Als Selbstständiger ist er aktuell Markenbotschafter für Unternehmen (neben Lotto Rheinland-Pfalz zählt auch ein großes Autohaus in Baden-Württemberg zu seinen Kunden) und in der Sportsponsoringbranche tätig. Darüber hinaus hält er Vorträge zu den Themen Team-Building oder Vernetzung von Sport und Wirtschaft. Seine Darstellungen leben von eigenen Erfahrungen: „Damals, im Hinspiel in Valencia, bekamen wir kein Bein auf den Boden. Als wir landeten, kamen wir vom kalten deutschen Herbst ins schwüle Spanien und fühlten uns schlapp. Doch als ich das Tor zum 3:1 gemacht hatte, waren wir überzeugt davon, dass wir sie im Rückspiel in Karlsruhe knacken.“ Auch bei einem Invest in der Wirtschaft gebe es Höhen und Tiefen: „Wichtig ist, von etwas überzeugt zu sein – am Ende wird abgerechnet.“

Beim Karlsruher SC, in dessen Umfeld er sich weiterhin bewegt, ist der Wahl-Schwabe bis heute ein gefragter Mann. Er kandidierte im vergangenen Jahr auch mal als Vizepräsident bei den Badenern. Die Entwicklung bei Traditionsvereinen wie dem KSC und auch dem 1. FC Kaiserslautern kritisiert er: „Es sind leider zu viele Leute in der Verantwortung, welche die sportlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht verstehen.“

Was ihn noch reizt: „Ich würde gerne mal einen Profiverein führen oder junge Fußballspieler beraten.“ Auf den Job des Spielerberaters will er sich aber nicht einlassen: „Dafür bin ich wahrscheinlich zu idealistisch und mache nicht alle Spielchen mit, die im Profifußball leider oft an der Tagesordnung sind.“

Beinahe wäre seine Karriere ganz anders verlaufen: Helmut Gorholt, damals sein Trainer beim FC Bitburg (Schmitt: „Einer meiner großen Förderer. Ihm habe ich viel zu verdanken.“), vermittelte dem Angreifer Anfang der 1980er Jahre ein Probetraining in der zweiten Bundesliga beim SC Freiburg. An der Dreisam hinterließ er einen guten Eindruck. Als Trainer Fritz Fuchs aber wenig später geschasst wurde, war ein Wechsel kein Thema mehr. Stattdessen ging Schmitt zum FSV Salmrohr (mit dem er 1986/87 in der zweiten Liga spielte), dann zum 1. FC Saarbrücken und zur Trierer Eintracht. An der Mosel sei er trotz drei erfolgreicher Jahre mit jeder Menge Treffer nie so angekommen wie zuvor beim FSV: „Vielleicht hing das mit meiner Salmrohrer Vergangenheit zusammen.“

Den späten Einstieg in die Bundesliga und die kraftraubende Spielweise bezahlte Schmitt teuer. Zahlreiche Operationen musste er über sich ergehen lassen. Viele körperliche Probleme sind geblieben.