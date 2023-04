Das Bezirksliga-Portrait der Woche Grieblers ungewöhnliche Rückkehr ins Tor und die neue Aufgabe in Zeltingen-Rachtig

Björn Griebler hat schon einiges in seinem Leben als Fußballer und speziell als Torwart erlebt. Wenn er am heutigen Mittwoch seinen 34. Geburtstag feiert, ist es nicht nur Zeit zurückzublicken, sondern auch einen Blick voraus zu wagen. Weil der etatmäßige Torwart Nummer eins, Dominik Henchen, mit Bänderriss nicht rechtzeitig fit wurde, sprang Griebler nach der Winterpause ein – und hatte einige herausragende Spiele für seinen Heimat- und Herzensverein SV Zeltingen-Rachtig. Mittlerweile hat er acht Partien im Zeltinger Trikot absolviert und mit Leistung überzeugt. Beim jüngsten 2:0-Erfolg in Arzfeld gegen die SG Daleiden hielt er seinen Kasten sauber. „Ich versuche, mein Wissen und meine Erfahrung insbesondere an die Torhüter, im allgemeinen auch an alle anderen Spieler zu vermitteln. Es war gar keine Frage, nach der Verletzung von Domme Henchen ins Tor zurückzukehren und dem Verein zu helfen“, sagt der gebürtige Wittlicher und nur einen Steinwurf vom Kunstrasenplatz an der Zeltinger Brücke in Rachtig entfernt lebende Keeper.