Zeltingen-Rachtig Große Feier der Radsportlegenden

Musical-Sängerin Christine Kaufmann, Steven Pitman (vierfacher Sieger des Awards bester Elvis-Interpret Europas) und die Showband Two4you zogen die Feiergesellschaft in ihren Bann. „Es war ein wundervoller Abend. Wir sind selten so gut unterhalten worden und haben so schön gefeiert“, zog Ehrengildemeister Karl-Heinz Kubas ein überaus positives Fazit.