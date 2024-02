Cornhole Neue Bundesligisten in Eifel, Hunsrück, an der Saar und Mosel

36 Teams, aufgeteilt in sechs Staffeln, bilden die neue Bundesliga. „Die Mannschaften treffen sich an jeweils zwei Spieltagen. Dabei spielt jeder gegen jeden. Die erste Runde wird bis Juni, die zweite dann zwischen Juli und September ausgetragen“, nennt Thomas Pernack die zeitlichen Eckdaten. Der 37-Jährige aus Zemmer (Kreis Trier-Saarburg) ist Präsident der Deutschen Cornhole-Organisation (DCO). Unter deren Federführung gehen die Mannschaften ins Rennen. Aus vielen Teilen Deutschlands kommen die Teams. „Nur im Bereich Berlin/Brandenburg tut sich aktuell noch nichts“, berichtet Pernack, der mit Ivan Britz aus Fleringen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) als Ligasekretär der West-Staffel I im Einsatz ist. Aus der Region sind hier neben den Fleringern (Mannschaftsname: 1. CC Eifelsack) und den Zemmerern (SG Fidei – Toss them high), für die Pernack auch aktiv ist, noch die Bean Bag Buddies aus Bitburg vertreten. Der erste Spieltag, an dem außerdem noch eine Mannschaft aus Stolberg bei Aachen teilnimmt, findet am Samstag, 6. April, in Engelskirchen im Bergischen Land statt. Die Gastgeber sind gleich zwei Mal vertreten – genauso wie das Cornhole Camp Konz und der SV Pellingen in der Staffel II. Die Flying Maize Bags aus Wiltingen an der Saar und Sackloch Aurica aus dem saarländischen Auersmacher komplettieren das Teilnehmerfeld. Wo hier am 6. April gespielt wird, steht noch nicht fest. Als Ligasekretäre bilden Sina Backes (Pellingen) und die Konzer Cornhole-Koryphäe Günther Reitz die Verbindung zwischen DCO und den Vereinen.