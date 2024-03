Mit DRM-Pilot Dennis Rostek Warum die Zerfer Osterrallye das Top-Ereignis im Ruwertal ist

In diesem Jahr wird der Nachfolger des Duos David Jahn/Thomas Stern im Toyota GR Yaris gesucht. Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr zur allgemeinen Überraschung vor einer rein saarländischen Fraktion mit dem erfahrenen Uwe Gropp und Co-Pilot Niklas Lutter im Peugeot 208 T 16, dem einzigen RC2-Auto in 2023, durchgesetzt. Nicht mehr dabei ist leider in diesem Jahr in der Szene das deutsch-luxemburgische Paar Patrick Fank/Kik Foxius im Mitsubishi Lancer, die im vergangenen Jahr auf P 16 einliefen.