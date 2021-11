Fußball : Für die SG Zerf heißt’s jetzt: Englische Woche vergolden!

Nach dem Einzug ins Viertelfinale des Fußball-Rheinlandpokals soll für die SG Hochwald/Zerf nun der vierte Sieg in Folge in der Rheinlandliga her. Foto: SG Hochwald Zerf

Fußball-Rheinlandliga: Team aus dem Hochwald spielt gegen Metternich. Schneifel-Trainer fiebert Heimdebüt entgegen. Auch Mehring, Bitburg und Morbach stehen vor wichtigen Heim-Aufgaben.

Ausgangslage: Stephan Simon fiebert seinem Heimdebüt als Trainer der SG Schneifel entgegen. Gegner Kirchberg zollt er großen Respekt: „Ich zähle den TuS zu den drei stärksten Teams der Liga.“ Kirchberg führt die Auswärtstabelle an und hat sich in der Fremde zuletzt sehr treffsicher gezeigt – so wie die SG Schneifel zu Hause. Die jüngsten drei Heimresultate der Eifeler lauteten 4:3, 5:1, 6:2.

Ausgangslage: Die Hochwald-SG möchte ihre Englische Woche mit einem Heimsieg vergolden und binnen sieben Tagen den dritten Sieg feiern. Die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden sind seit Wochen in Torlaune und bilden das offensiv zweitbeste Team (28 Tore) in der Rheinlandliga. Gegner Metternich kassiert auswärts durchschnittlich vier Gegentore, sorgte aber zuletzt mit einem 4:1-Heimsieg gegen Morbach für Furore.

„Wir haben erst einmal gegen den FCM gespielt und eine Mannschaft mit viel offensiver Wucht in Erinnerung. In den letzten Wochen haben wir die Trainingsintensität gesteigert, und wir haben es mit einem Lauf geschafft, auf den sechsten Tabellenplatz zu springen“, nennt SGH-Trainer Fabian Mohsmann einen Grund für die zuletzt guten Resultate.

Ausgangslage: Der TuS ist extrem heimschwach – in sechs Partien gab’s nur einen Punktgewinn und ein Tor. Auswärts dagegen gelang Mayen jüngst nach zuvor vier Pleiten in Folge ein 4:2-Befreiungsschlag bei der SG Ellscheid.

Tarforst führt die Tabelle nach dem 1:0 gegen die Schneifel-SG weiter an, hat aber auswärts zuletzt eine 2:3-Niederlage in Kirchberg kassiert. „Ich erinnere mich an sehr schwierige Spiele in Mayen, weshalb wir sie auf keinen Fall unterschätzen werden. Der TuS befindet sich im Aufwärtstrend, aber wir wollen nachlegen“, sagt FSV-Trainer Holger Lemke.