Fußball : Zerfs großes Ziel: Live-Spiel in der ARD!

Zerf Fußball-Rheinlandliga: Die SG Hochwald geht mit Euphorie und klarem Plan ins neue Jahr. Einer aus dem Team ist bereits ligaweit spitze.

Fragt man die Spielertrainer Fabian Mohsmann und Robin Mertinitz sowie den Sportlichen Leiter Ralf Weinacht nach den Höhepunkten der Hinrunde, wird der erstmalige Einzug ins Pokal-Halbfinale genannt. Dort trifft die SGH am Mittwoch, 30. März (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Zerf), auf den Oberligisten FV Engers. „Wir haben in allen Spielen eine ordentliche Leistung gebracht, sind absolut zufrieden und als Team weiter zusammengewachsen. Unser Ziel ist daher das Pokalfinale, da wir wissen, dass wir in einem schweren Spiel Engers schlagen können“, sagt Mertinitz. Was die Sensation krönen würde: Das Finale wird live in der ARD gezeigt, am sogenannten ,Tag der Amateure. ‚