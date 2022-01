Hentern : Hemmes-Hattrick lässt Hochwald-SG jubeln

Hentern Das war deutlich: In der Fußball-Rheinlandliga feiert die SG Hochwald-Zerf gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Ein Akteur überragt dabei.

Bereits mit der ersten Aktion des Spiels ging die SG Hochwald-Zerf gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach in Führung: Über drei Stationen landete der Ball bei Yannik Stein, der im Fünfmeterraum Nils Hemmes mustergültig bediente – 1:0 nach einer Minute. Die vom Verletzungspech gebeutelten Gäste (zehn Spieler standen nicht zur Verfügung) fanden nur schwer in die Partie und kontrollierten diese zu keinem Zeitpunkt.

Der Mann des Tages wurde von den 250 Zuschauern bei seiner Auswechslung in der 74. Minute gefeiert. Die Hochwald-SG vergab in der Schlussphase einige Großchancen und spielte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Martin Schultheis (er meckerte nach seiner Gelben Karte in der 90. Minute) kurzzeitig in Überzahl.