Fußball : Hochwald-Zerf verteidigt „zu luftig“

Hentern Fußball-Rheinlandliga: Im Duell mit dem Ahrweiler BC war das Team der Spielertrainer Fabian Mohsmann und Robin Mertinitz nicht die schlechtere Mannschaft, bekam aber beim 1:4 eine Lehrstunde in Sachen Effektivität erteilt.

Es entwickelte sich eine Partie, in der die Hausherren großen Wert aufs Fußballspielen legten und die Gäste vor allem physisch dagegenhielten. In der Offensive von Ahrweiler bestachen der in der Sommerpause von der TuS Koblenz zurückgewechselte Almir Porca und der einstige Jugend-Bundesligaspieler Saint Ric Estime Batantou.

Chancen boten sich bereits in der Anfangsphase hüben wie drüben. Tobias Lenz hatte dabei besonders gute für die SG Hochwald – per Drehschuss und per Kopf. Ahrweiler war effizienter: In der 33. Minute hielt Paul Gemein aus 20 Metern drauf und überwand den machtlosen Jan Niklas Koltes zum 0:1. Wenig später wehrte die SG-Abwehr einen von Simon Jüngling nach innen gebrachten Ball zu kurz ab – und der nicht nur in der Ballbehauptung, sondern auch in der -verteilung starke Porca staubte ab (39.). „Jetzt spielen wir auf unser Tor. Das hat bei uns oft einen ähnlichen Effekt wie in Kaiserslautern, wenn der FCK auf die Westkurve spielt“, zeigte sich SG-Vereinsfotograf Michael Witt zur Pause noch kämpferisch.