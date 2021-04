Jugendfußball : „So befreit wie vor Corona“: Fußballcamp als Mutmacher

Frohe Gesichter gab es während des Ostercamps in Zerf bei den Kids und den Verantwortlichen sowie Trainern (hinten von links): Alfred Rommelfanger, Marlon Lieutenant, Sam Moßmann, David Kauz, Erik Kauz. Foto: SG Zerf

Zerf Den pandemiebedingten Einschränkungen zum Trotz: Auf dem Zerfer Kunstrasenplatz erlebten 45 Kinder aus Hentern, Zerf, Greimerath und Lampaden zuletzt ein Stück weit Normalität, als sie am Ostercamp der SG Hochwald teilnahmen.

Aufgrund der Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung durften nur unter 14-Jährige mitwirken, die vom viertägigen Trainingsprogramm begeistert waren.

„Die Kinder waren froh und dankbar. Wir haben uns trotz Auflagen bei herrlichem Wetter so befreit wie vor Corona gefühlt. Ich finde, dass es mehr solcher Camps geben sollte“, zog Nachwuchstrainer Erik Kauz ein überaus positives Fazit. Der 17-Jährige leitete das viertägige Ostercamp gemeinsam mit seinem Bruder David (16), Sam Moßmann (15) und Marlon Lieutenant (17). Erik (seit zwei Jahren F-Jugend-Trainer) spielte früher einige Jahre in Schweich höherklassig Fußball – neben Einsätzen in der C-Jugend-Bezirksliga nahm er an einem Sichtungslehrgang zur Rheinlandauswahl teil – und fühlte sich durch die vergangenen Tage an seine Kindheit erinnert: „Man hat sich in den begeisterten Kinderaugen irgendwie selbst gesehen.“

Mit Spielen wie der „Schießbude“ oder „Klein gegen Groß“ (25 Kinder gegen vier Trainer) erlebten die jungen Teilnehmer viel Abwechslung und wurden am Ende noch mit kleinen Preisen belohnt. Marlon Lieutenant sagte augenzwinkernd: „Wir haben die Kinder natürlich gewinnen lassen. Meine Bedenken, mit den Kids nicht zurechtzukommen, waren unbegründet. Alles hat Spaß gemacht, und die Einheiten haben mein Vorhaben bestärkt, Trainer werden zu wollen.“

Über solche Aussagen freut sich Alfred Rommelfanger (Vorsitzender des FC Zerf und Jugendleiter der SG Hochwald): „Ich bin mit dem Engagement der vier Jungs sehr zufrieden. Sie machen es aus Spaß an der Freude, was wichtig ist. Über Pfingsten und in den Sommerferien sind die nächste Camps geplant.“

Das Trainerquartett habe bereits seine erneute Unterstützung zugesagt und will dann mehrere Altersgruppen ansprechen: Marlon soll die Bambini, Sam die F-Jugend, David die E-Jugend und Erik die D-Jugend betreuen.

Laut Rommelfanger sei es im Jugendbereich oberstes Ziel, alle (Nachwuchs-)Trainer kontinuierlich auszubilden. Die vor fünf Jahren gegründete JSG Hochwald (aktuell bestehend aus den Sportvereinen aus Hentern, Zerf, Greimerath, Lampaden, Waldweiler, Mandern, Kell und Schillingen) biete dem Nachwuchs von den Bambini bis zur A-Jugend Entwicklungsmöglichkeiten und habe trotz Corona insgesamt keinen Mitgliederverlust hinnehmen müssen – ganz im Gegenteil: Einem Abgang standen zuletzt fünf Neuzugänge gegenüber.

Perspektivisch sollen Talente aus der A-Jugend zum Rheinlandligakader herangeführt werden. Die JSG ist Fabian Mohsmann sehr wichtig, weshalb Zerfer Rheinlandligatrainer, der im vergangenen Jahr bei Zweitligist Eintracht Braunschweig hospitiert hat, ein Jugendkonzept entwickelte.

„Fabian ist nah dran am Jugendbereich und hat nun seine Erfahrungen niedergeschrieben, um Tipps und Vorschläge an die Nachwuchstrainer weiterzugeben. Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Ralf Weinacht, Sportlicher Leiter der Hochwälder.