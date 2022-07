Rudern : Zerstört Corona den Traum-Vierer?

Der Trierer Ruder-Landestrainer Benedikt Schwarz hofft darauf, dass der U-23-Nationalmannschafts-Vierer nach der Corona-Infektion von Annika Elsen (an Schwarz' linker Seite) mit der 22-Jährigen und Katharina Bauer (beide RV Treviris Trier) bei der U-23-WM an den Start gehen können. Foto: Christian Schwier

Die Ruderinnen Annika Elsen und Katharina Bauer vom RV Treviris Trier haben immer wieder versucht gemeinsam in einem Boot bei einer U-23-Weltmeisterschaft dabei zu sein. In ihrem letzten Nachwuchsjahr war es so weit. Doch nun droht Corona den Traum-Vierer auseinander zu reißen.

München/Trier (teu) Endlich lief alles wie gewünscht! Zusammen mit Lisa Holbrook aus Hanau und der Regensburgerin Mira Moch wollten Katharina Bauer und Annika Elsen vom RV Treviris Trier endlich gemeinsam ein einem Boot unter Anleitung des rheinland-pfälzischen Landestrainers Benedikt Schwarz bei der U-23-Weltmeisterschaft (25. bis 30. Juli im italienischen Varese) nach den Medaillen greifen. Das Quartett zeigte sich bei allen Formüberprüfungen im Frühjahr und den Deutschen Meisterschaften Ende Juni in Topform. Das um das Trierer Duo formierte Boot wurde folgerichtig für die U-23-WM nominiert.

Nach der DM ging es für zwölf Tage ins Trainingslager nach Rostock. „Das war ganz gut“, sagt Schwarz. Doch anschließend gab es für die Nachwuchs-Nationalteams einen verhängnisvollen Tag Heimaturlaub, bevor das Team zur weiteren Vorbereitung nach München reiste. „Das lief ganz gut an, aber dann hat Corona dazwischen gekrätscht“, sagt Schwarz. Irgendjemand schleppte höchstwahrscheinlich aus dem Heimaturlaub das Corona-Virus ein. Und Annika Elsen erwischte es bei einer der täglich drei gemeinsamen Mahlzeiten der 85 Ruderer, vermuten Schwarz und die 22-Jährige. „Das ist echt ärgerlich, weil es endlich mal so geklappt hat, wie wir es uns all die Jahre vorgestellt haben. Und wir haben die ganze Zeit so aufgepasst“, sagt Elsen.

Der komplette Vierer musste aus München abreisen und zu Hause allein weiter trainieren. Zu Wochenbeginn ging es für Bauer und Schwarz sowie die übrigen Teammitglieder zurück nach München. „Erst einmal ohne Annika“, erklärt der Trainer am Trierer Ruder-Landesstützpunkt. „Sie ist zwar wieder negativ, aber muss erst einmal einen Gesundheitscheck machen, um zu testen, ob sie wieder leistungsfähig ist.“ „Ich gebe alles, damit es noch klappt“, sagt Elsen, dass sie den Traum von WM-Rennen im Vierer mit ihrer Vereinskameradin noch nicht aufgegeben hat.

Das ist auch für die Erfolgsaussichten des deutschen Bootes in der olympischen Klasse wichtig. „Es ist immer besser in Originalbesetzung als mit Ersatzfrau zu fahren. Man braucht im Vierer immer eine gewisse Eingewöhnungszeit“, erklärt Bauer. Die zwölf gemeinsamen Trainingstage in Rostock seien schon wichtig gewesen. „Wir hatten am Anfang Probleme, wenn wir mit niedrigen Frequenzen gefahren sind“, erklärt sie. Das konnte abgestellt werden. Nun verbleibende fünf Trainingstage in München mit Ersatzfrau Franziska Fischer (Potsdam) sind da arg wenig.

