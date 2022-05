Zewen : Igel-Liersberg in die Bezirksliga auf

Zewen Eine Hälfte lang musste gezittert werden. Im Laufe der zweiten 45 Minuten brachen dann aber alle Dämme: Mit 4:0 besiegte die SG Igel-Liersberg zum Saisonfinale den TuS Euren und steigt als Meister der A-Klasse Trier-Saarburg in die Bezirksliga auf.

Die SG-Partner aus Langsur und Zewen spielten vor Jahrzehnten schon mal in der Bezirksliga. Der (Wieder-) Aufstieg in den überkreislichen Fußball ist indes der größte Erfolg seit Gründung der Spielgemeinschaft vor neun Jahren. Geradezu „sensationell“ findet Armin Huber, der Präsident des SV Igel-Liersberg, die Entwicklung, zumal auch die zweite Mannschaft den Aufstieg in die B-Klasse gepackt und die dritte Garnitur eine starke Saison in der D-Klasse absolviert hat.

Bis es am Samstagabend auf dem Zewener Sportplatz Bier- und Sektduschen gab und die eigens angefertigte Meisterschale präsentiert wurde, bedurfte es aber mehr Arbeit, als mancher im SG-Lager erwartet hatte. Euren, das eine Woche zuvor den Klassenverbleib sicher gemacht hatte, war nicht nur zum Feiern gekommen. „Wir wollten uns zum Abschluss noch mal gut verkaufen. Das ist uns zumindest eine Hälfte auch super gelungen“, durfte der scheidende Trainer Volker Wagner resümieren. Als Dennis Thon in unnachahmlicher Manier nach starker Einzelleistung den Ball ins rechte Eck gehämmert hatte und eine Bogenlampe von Erik May im Eurener Tor einschlug (47./51.), konnten schon mal langsam die Meister-Shirts ausgepackt werden. Carsten Hein (81.) und noch mal May (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.