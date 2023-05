Leichtathletik Zittern zu drei Platzrekorden

Britta Kebschull und der für das LAZ Zweibrücken startende Franzose Walter-Emmanuel Gonigam gewannen am Samstag in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) die Rheinland-Pfalz-Meistertitel im Hammerwurf. Die 23-Jährige von der LG Sieg setzte sich mit dem Vier-Kilogramm-Wettkampfgerät mit 42,33 Metern im letzten Versuch gegen die Deutsche Rasenkraftsportmeisterin Evelyn Günther durch. Günthers Vereinskamerad erzielte mit dem 7,26 Kilogramm schweren Hammer mit 47,02 Metern die größte Weite. Mit dem Fünf-Kilo-Wettkampfgerät der U-18-Junioren kam der letztjährige Deutsche Jugendmeister Timo Port (VT Zweibrücken) sogar auf 66,87 Meter. Für die Region Trier gab es sieben Rheinland-Pfalz-Titel in den Altersklassen für Monika Geister (W 75, LG Bitburg-Prüm, 23,81 Meter mit zwei Kilogramm), Agnes Harings (W 60, LG Bitburg-Prüm, 25,14 Meter mit drei Kilogramm), Nicole Richter (W 45, PST Trier, 28,69 Meter mit vier Kilogramm), Jochen Thiele (M 40, TVG Trier, 27,75 Meter mit 7,26 Kilogramm), Franz Pauly (M 55, TVG Trier, 41,64 Meter mit sechs Kilogramm), Udo Rose (M 60, TVG Trier, 29,87 Meter mit fünf Kilogramm) und Gerhard Thiele (M 70, 32,41 Meter mit vier Kilogramm, alle TVG Trier).