Skilanglauf : Nur fünf Zentimeter fehlen dem Manderscheider Jan Stölben zu DM-Silber

Oberstdorf/Pragelato/Manderscheid Skilangläufer Jan Stölben aus Manderscheid gewinnt bei den deutschen U-20-Meisterschaften Bronze im Sprint, hat dann aber in den Distanzrennen im klassischen und freien Stil Pech.

Beim Klassikrennen über zehn Kilometer am Samstag orientierte sich Stölben an den Stockenden des späteren Siegers Jan-Friedrich Doerks aus Zella-Mehlis. Ein Fehler. Denn der Thüringer war zu schnell für Stölben unterwegs. In den berüchtigten Anstiegen zum Burgstall geriet ­der Skiläufer aus der Eifel, der seit zwei Jahren im Leistungszentrum im sauerländischen Winterberg trainiert, dort das Sportinternat besucht und deshalb für den SK Wunderthausen startet, komplett in den roten Bereich. Am Ende reichte es deshalb nur für den 24. Platz in 26:53,2 Minuten – 3:26,4 Minuten hinter Sieger Doerks. Sonntags im Massenstartrennen über 15 Kilometer hatte Stölben dann Pech, als ihm bei einem Sturz in der Anfangsphase ein Stock brach. 3:33,8 Minuten hinter Gewinner Friedrich Moch (WSV Isny/35:00,5 Minuten) konnte er nicht ins Rennen um die Medaillen eingreifen.