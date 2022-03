Nachruf : Heinz Guillaume – Große Trauer um ,Mister Deutschland-Cup‘

Heinz Guillaume (hier an seinem 90. Geburtstag) ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Foto: Jürgen Braun/Picasa

Trier Einer der bedeutendsten Sportler und Sportfunktionäre in Trier ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Seine Liebe zum Tischtennis entdeckte Heinz Guillaume einst am heimischen Küchentisch, über den er mit seinem Bruder Franz die ersten Bälle schlug. Es war der Beginn einer wunderbaren Karriere – als Spieler und Funktionär.

Heinz Guillaume hat dafür gesorgt, dass die Stadt Trier über Jahrzehnte hinweg zum Nabel der Tischtennis-Welt wurde. Die von ihm 1954 ins Leben gerufenen Stadtmeisterschaften entwickelten sich zum bestbesetzten privaten Turnier der Welt – zwischen 1987 und 1999 versammelte sich unter seiner Federführung beim sogenannten Deutschland-Cup jedes Jahr die absolute Elite des Sports mit den kleinen Zelluloidbällen an der Mosel.

„Er war der große Macher. Ohne seine Beziehungen hätten die Meisterschaften nie so groß werden können“, sagt Herbert Stöhr über Guillaume. Stöhr ist Vorsitzender des von Guillaume 1952 mitbegründeten TTC Gelb-Rot Trier. Aktuell ist der Verein in den Planungen für die 66. Ausgabe der seit einigen Jahren wieder in kleinerem Rahmen stattfindenden internationalen Stadtmeisterschaften.