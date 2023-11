Gleich zwei Schwestern-Duelle beim Handball-Derby HSG Hunsrück - HSG Wittlich In den Farben getrennt, in der Sache vereint

In der Familie Kappes aus Zeltingen-Rachtig warf das Handball-Derby schon in den Wochen vor dem Anwurf seine Schatten voraus. Die Schwestern Jule und Nele sprachen immer mal wieder über die Begegnung, die stets mit Spannung erwartet wird. Ende Oktober war es dann so weit. Die HSG Hunsrück empfing in der Oberliga die HSG Wittlich und verlor in der Kleinicher Hirtenfeldhalle mit 19:25. Jule und Nele Kappes standen sich in dieser Partie erstmals überhaupt in einem Pflichtspiel gegenüber.