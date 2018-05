Deutsche Meisterschaft, wir kommen!

Zwei Schwimmerinnen des SSV Trier qualifizieren sich für nationale Titelkämpfe.

Die Starter des SSV Trier haben sich bei den süddeutschen Meisterschaften der Erwachsenen und älteren Jugendjahrgängen in Dresden sowie der jüngeren Jahrgänge in Erlangen gut präsentiert. Magdalena Benzmüller und Katharina Wallerius gelang dabei die Qualifikation zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in einem Monat.

SSV-Schwimmerin Carlotta Wallerius hatte das umfangreichste Programm, da die Jugendlichen des Jahrgangs 2006 in einem Mehrkampf aus 50 Meter Beine, 100 und 200 Meter in der Hauptlage sowie 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil ihren Meister ermittelten. Wallerius schüttelte ihre anfängliche Nervosität am zweiten Wettkampftag ab – über 100 Meter Brust (1:28,84) und 400 Meter Freistil (5:15,30) gelangen ihr zwei neue Bestzeiten.

Magdalena Benzmüller hatte vor zwei Wochen die Qualifikation zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften über 50 Meter Freistil noch denkbar knapp um eine Hundert­stel Sekunde verpasst. Nun ließ die 13-Jährige nichts anbrennen und verbesserte ihre Bestzeit auf 29,22 Sekunden. Da sie über die doppelte Distanz in 1:04,45 Minuten ebenfalls die Qualifikationshürde überwand, kann sie sich nun über zwei Starts bei den deutschen Meisterschaften freuen.

Zweiter Vielstarter war in Dresden Mika Radeck, der über 200 Meter Brust, 200 Meter Lagen und 200 Meter Freistil ins Wasser sprang. Der Trainingsrückstand durch die Abiturprüfungen war ihm auf den Mittelstrecken noch anzumerken. So reichte es trotz neuen Vereinsrekords über 200 Meter Brust (2:31,53) und Platz vier in der Jahrgangswertung für den 18-jährigen nicht zur Qualifikation für die nationalen Titelkämpfe.

Besser erging es Katharina Wallerius, die den 50-Meter-Freistilsprint in 28,20 Sekunden absolvierte. Damit hat sie nun die Chance, diese neue Bestzeit bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften noch einmal zu toppen.

FOTO: SSV Trier / TV