Mareike Metz im Speerwurf und Ursula Klink mit der deutschen Geher-Mannschaft gewinnen bei der Altersklassen-WM in Polen Goldmedaillen. Von Holger Teusch

Weltmeisterlicher Lohn für Durchhaltevermögen und Mut: Mareike Metz gewann bei der Leichtathletik-Senioren-WM im polnischen Torun die Goldmedaille im Speerwurf der Altersklasse W35. Es war in gewissen Sinne der Lohn für die Geduld und die Beharrlichkeit der 37-Jährigen vom Post-Sportverein Trier nach ihrer bei den deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften im vergangenen Jahr erlittenen Verletzung.

Ein Jahr lang hatte die ehemalige DM-Dritte im Siebenkampf keinen Wettkampf bestreiten können. Dann meldete sie sich Anfang März als dreifache deutsche Meisterin (60 Meter Hürden, 4 x 200-Meter-Staffel, Speerwurf) bei den über 35-Jährigen zurück. Aber ausgerechnet in ihren Paradedisziplinen 60 Meter Hürdenlauf und im Fünfkampf musste Metz bei den Welttitelkämpfen in Polen passen. „Eine Woche vor der WM war ich total krank und habe im Fieber im Bett gelegen. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich überhaupt zur WM fahren soll“, erzählt die Berufsschullehrerin.

Sie fuhr nach Polen. Der Weitsprungwettbewerb war auch eine Art Test. Den sie bestand. 5,11 Meter reichten im eng zusammen liegenden Feld (zur Bronzemedaille fehlten Metz nur acht Zentimeter) aber nur für den sechsten Platz. Beim Speerwurf mussten die Teilnehmerinnen der Altersklasse W35 mit extremen Bedingungen zurechtkommen. „Beim Einwerfen hagelte es und der Wind machte mit den Speeren, was er wollte“, erzählt sie. Doch Metz traf das 600 Gramm schwere Wurfgerät im ersten Versuch direkt gut: 34,42 Meter, die Führung. „Da war ich schon ein bisschen erleichtert. Aber zurücklehnen konnte ich mich nicht, weil ich wusste, dass die anderen auch über 34 m werfen können“, sagt die Berufsschullehrerin. Doch mit einer konstanten Serie dominierte Metz aber den Wettkampf. Vier ihrer sechs Versuche hätten zum Sieg gereicht. Bei besten wurden 35,86 Meter gemessen. Auf einen Start im Hürdenlauf und Fünfkampf verzichtete sie angesichts der zurückliegenden Grippe-Erkrankung. Einen Mehrkampf hat Metz aber in der Sommersaion aber auf jeden Fall im Visier. Vielleicht sogar bei den Senioren-Europameisterschaften in Venedig.

Die Lagunenstadt könnte auch ein Ziel für Ursula Klink sein. Die 74-Jährige aus Trier, die für die hessische Geherhochburg TV Groß-Gerau startet, gewann wie schon für fünf Jahren in der Altersklasse W65 im Zehn-Kilometer-Straßengehen den W70-Titel mit der deutschen Mannschaft. In der Einzelwertung belegte Klink bei winterlicher Kälte in 1:12:42 Stunden den fünften Platz. Irmgard Mann vom TV Bitburg belegte bei ihren vier Wettkämpfen über 3000 Meter (14:44,65 Minuten), im Straßenlauf über zehn Kilometer (52:20 Minuten) und Halbmarathon (2:03:25 Stunden) sowie im Crosslauf den fünften, zehnten, neunten und 13. Platz. Der in Kasel lebende Luxemburger Jos Hummer wurde mit 30,69 Metern Zwölfter im Hammerwurf der über 70-Jährigen.

Senioren-WM-Ergebnisse