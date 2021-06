Eintracht Trier : Testspieler im Training, Klage verschickt

Trier Während das Trainerteam zwei Testspieler in Augenschein nimmt, hat die Vereinsführung von Eintracht Trier wie angekündigt eine Schiedsklage gegen die Nicht-Zulassung von Aufsteigern in die Fußball-Regionalliga Südwest eingereicht.

Beim Fußball-Oberligisten Eintracht Trier wirken in dieser Woche zwei Testspieler mit – ein Torwart und ein Defensivakteur. Bei dem Schlussmann handelt es sich um den Ersatzkeeper des Drittliga-Absteigers VfB Lübeck, Michael Luyambula. Der 22-Jährige aus Neumünster hat in der Jugend bei Borussia Dortmund gespielt und vor seinem Wechsel im Sommer 2020 zum VfB eine längere Zeit in England verbracht.