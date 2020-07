Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier erhalten Lizenz

Trier Nach Prüfung der Lizenzierungsunterlagen hat die 2. Basketball-Bundesliga am Freitag die Lizenzen für die Spielzeit 2020/2021 in der ProA und ProB bekanntgegeben.

Die Römerstrom Gladiators erhalten die Lizenz ohne Auflagen oder Bedingungen und können sich somit auf die kommende Spielzeit in der ProA vorbereiten. Neben Nachweisen zur sportlichen Qualifikation und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sind ebenso Kriterien wie die Halle für Heimspiele oder die Qualität der Nachwuchsförderung entscheidend, um die Lizenz für den Spielbetrieb zu erhalten. All diese Kriterien wurden von den Gladiators erfüllt. In Trier wird es also auch 30 Jahre nach dem Aufstieg der damaligen TVG in die 1. Bundesliga weiterhin Profibasketball geben. Von den Ligaverantwortlichen wurde bereits sehr früh festgelegt, dass es weder Absteiger aus der easycredit BBL, noch aus der ProA geben wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Lizenz ohne Auflagen oder Bedingungen erteilt bekommen“, kommentierte Geschäftsführer Achim Schmitz am Freitag.