Fußball : Starke Koblenzer lassen Salmrohr keine Chance

Die Wochenendspiele in der Rheinlandliga.

Vor allem die Nachlässigkeiten nach der Pause wurden von Koblenz eiskalt bestraft. Hillen (57.) und erneut Ho-A-Tham (59.) entschieden die Partie in den ersten 15 Minuten nach der Halbzeit zu Gunsten des Aufsteigers. Den Gästen aus dem Salmtal gelang fünf Minuten vor dem Ende immerhin der Ehrentreffer durch einen direkt verwandelten Freistoß von Ralf Rizvani.

Die Schneifel-Kicker erwischten einen Start nach Maß und gingen nach Vorlage von Udo Backes durch Nicolas Görres früh in Führung (6.), der ins linke Eck vollstreckte. Keine vier Minuten erhöhte Görres auf 2:0, als er nach einer Ecke frei zum Abschluss kam. 175 Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, da die Tore wie am Fließband fielen: TuS-Akteur Marcel Löhr zirkelte einen direkten Freistoß aus 20 Metern zum Anschlusstreffer ins rechte Eck (13.). Mayen gelang in der 29. Minute der Treffer zum 2:2-Endstand. Schneifel-Spielertrainer Stephan Simon bilanzierte: „Auf dem extrem ausgetrockneten Platz war kein schönes Passspiel möglich, weshalb sich ein zerfahrenes Duell entwickelte. Die lange Ausfallliste konnten wir nicht kompensieren.“ Beide Mannschaften agierten mit hohen Bällen und trafen jeweils nur noch den Pfosten.