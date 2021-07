Rudern : Trierer Richard Schmidt bei Olympia: Mutter verrät, was ihn privat herausfordert

Trier/Tokio Nach den Improvisationskünsten, die infolge der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr und grundsätzlich wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten nötig waren, warf diese kurzfristige Entscheidung den Deutschland-Achter auch nicht mehr aus der Bahn.

Statt wie geplant um 4 Uhr deutscher Zeit am Sonntag (11 Uhr in Tokio) muss das Flaggschiff des Deutschen Ruder-Verbands mit dem Trierer Richard Schmidt (34) an Bord bereits am Samstag um 5 Uhr deutscher Zeit (12 Uhr mittags in Japan) in den Vorlauf. Ein Beschluss, der gerade mal wenige Stunden zuvor gefasst wurde. Grund: Auf der windanfälligen Regatta-Strecke in der Bucht von Tokio seien für Montag so heftige Böen prognostiziert, dass dann keine Rennen stattfinden könnten. Entsprechend wurde der Zeitplan umgekrempelt.