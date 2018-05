später lesen Dortmund Rode: "Nächste Saison neuer Trainer beim BVB" Teilen

Sebastian Rode von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund glaubt nicht an eine Weiterbeschäftigung seines Trainers Peter Stöger und stellt sich beim BVB auf einen neuen Chefcoach ein. "So wie er sich in der Kabine ausdrückt, gehen wir fest davon aus, dass wir nächste Saison einen neuen Trainer haben werden", sagte der vom Verletzungspech geplagte Mittelfeldspieler bei "Sky". Der 52 Jahre alte Österreicher war im vergangenen Dezember nach seinem Aus beim 1. FC Köln zum BVB gewechselt und besitzt einen Vertrag bis zum Saisonende.