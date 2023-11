Bekannt als „Der Gelähmte“ Billard-DM: Eifeler Rolf Weber erstmals in den Top 10

(AF) Seinen Künstlernamen „Der Gelähmte“ nutzt der Eifeler Rolf Weber nicht nur als Musiker, sondern auch gern, wenn er als Präzisionssportler unterwegs ist: Weber gehört seit Jahren zu den besten Billardspielern in Rheinland-Pfalz in der Disziplin Karambolage, im „Dreiband auf dem Turnierbillard“. Zum vierten Mal in Folge hat er nun als Rheinland-Pfalz-Meister an den Deutschen Meisterschaften im Billard teilgenommen, die jährlich im November in Bad Wildungen ausgetragen werden.