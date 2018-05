später lesen Berlin/Moskau Russischer Verband droht Doping-Experten Seppelt Teilen

Twittern

Teilen



Aus Russland kommt eine Warnung, in Deutschland wird die Verweigerung des WM-Visums für den ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt massiv kritisiert. Politik und Sportverbände sehen nun den Fußball-Weltverband am Zug. "Die Fifa hat betont, welchen hohen Stellenwert die Pressefreiheit für sie hat. Ich habe volles Vertrauen, dass die Fifa jetzt ihren Einfluss geltend macht, damit Herr Seppelt ungehindert aus Russland berichten kann", sagte Reinhard Grindel, Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Auch die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Dagmar Freitag, nahm die Fifa in die Pflicht. "Ich bin gespannt, wie Herr Infantino darauf reagiert. Schließlich gibt die Fifa ja vor, die Einreise von Journalisten zur WM ermöglichen zu wollen", sagte die SPD-Politikerin.