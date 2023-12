Schon über 2300 Anmeldungen Silvesterlauf Trier: Das müssen Sie über das letzte Highlight des Sportjahrs wissen

Klar – der Belgier Isaac Kimeli (29), Crosslauf-Europameister und drei Mal in Folge Silvesterlauf-Sieger, ist ein ganz heißer Titelkandidat auf der 8-Kilometer-Strecke. Er könnte einen Rekord aufstellen: Vier Siege hintereinander? Das hat in Trier noch kein Top-Läufer geschafft. Der Marokkaner Zouhair Talbi kehrt mit besten Erinnerungen zurück – 2017 gewann er überraschend in Trier. In diesem Jahr wurde er Fünfter beim Boston-Marathon. Auch Amanal Petros (Berlin) und der Wattenscheider Nils Voigt (EM-Achter 2022 über 10.000 Meter) rechnen sich Chancen aus. Krankheitsbedingt absagen musste Benjamin Dern. Deutsche Siege sind bei den Herren in der langen Silvesterlauf-Geschichte rar, der letzte ist zehn Jahre her.