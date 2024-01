Vater und Sohn gemeinsam im Team Steigt Trierer Traditionsclub nach 21 Jahren wieder in die Bundesliga auf?

Für den 55-Jährigen gehört das Sportkegeln seit Jahrzehnten untrennbar zum Leben dazu. Mit 10 zog’s ihn auf die Bahn, und er blieb dabei. „Die Halle ist mein zweites Wohnzimmer“, sagt er. Daniel Klink gehört mit seinem Sohn Nico zu den Leistungsträgern beim Zweitliga-Spitzenreiter. Der 27-Jährige hatte zuvor beim Liga-Konkurrenten im hessischen Hadamar gespielt, Seit seiner Rückkehr vor der Saison geht es bei den Trierern aufwärts. In dieser Saison hat Nico Klink – der auch schon WM-Titel gewonnen hat – Rekordzahlen geworfen. Er verbesserte den Bahnrekord im November auf 1025 Punkte, bei 120 Würfen. Wer diese Zahl nicht so recht einordnen kann: Das heißt in etwa: Alle Neune am Fließband. Es war die beste Leistung eines deutschen Sportkeglers seit 2010 – damals hatte der in Heddert lebende Holger Mayer für Oberthal den noch gültigen Bundesliga-Rekord aufgestellt (1029). In der nächsten Saison wird’s noch familiärer: Da will Mike Reinert wieder in die alte Heimat Trier pendeln. Beruflich hat es ihn schon vor Jahren nach Düsseldorf verschlagen, wo er auch in der ersten Liga spielt. In Trier ist aber die Familie: Vater Jürgen kegelt in der ersten Mannschaft, Mutter Andrea ist im SKV-Vorstand.