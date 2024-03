So lief das Finale Trier kegelt sich nach 21 Jahren zurück in die Bundesliga

Trier · Nach 21 Jahren zurück in der 1. Bundesliga: Am Samstagabend haben die Trierer Sportkegler die Rückkehr in eigener Halle die Rückkehr in die höchste Liga perfekt gemacht. Wie das Finale lief, was sie in der nächsten Saison vorhaben - und wer das Team verstärken wird.

12.03.2024 , 13:34 Uhr

Erstklassig! Die Sportkegler des SKV Trier haben am Samstagabend den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt gemacht. Foto: Schwarz Sebastian