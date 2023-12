Amateur-Fußball In Tawern wird jetzt in Schichten trainiert

Oberligafußball wurde vor gut zwei Jahrzehnten auch in Prüm gespielt. Nach der Pleite des traditionsreichen Sportvereins wurde 2001 der FC Prüm gegründet. Nach einigen Jahren der Eigenständigkeit gingen die Abteistädter eine Spielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen 1. FC Rommersheim und SSV Wallersheim ein. Diese Kooperation stand nun arg auf der Kippe: Um den gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen und den Weg zum „Verein der Gemeinschaft“ weiterzuentwickeln, wie es in einer dem TV vorliegenden Mitgliederinformation heißt, hatte der Vorstand des FC Prüm den Mitgliedern den Austritt aus der Spielgemeinschaft Prümer Land vorgeschlagen. „Ziel war es, den Verein mit der Unterstützung der Mitglieder, den finanziellen Möglichkeiten und einem motivierten Vorstand wieder in die Eigenständigkeit zu führen“, heißt es in dem Schreiben. Am vergangenen Sonntag stimmten die Mitglieder darüber ab. Obwohl es eine knappe Mehrheit für die Eigenständigkeit gab, hat sich der Vorstand für den Verbleib in der SG Prümer Land entschieden. Dies gilt sowohl für den Senioren- als auch für den Juniorenbereich. Zur Begründung heißt es: „Die Diskussionen beschränkten sich ausschließlich auf die rein sportliche Zusammensetzung der Mannschaften (...), jedoch wurde das Zusammenleben im Gesamtverein FC Prüm weniger bis gar nicht thematisiert. Für uns hat sich herausgestellt, dass unsere Jugendspieler und Eltern mit der jetzigen Zusammensetzung zufrieden sind und dies auch so bleiben soll. Bei den Senioren wurde eine große sportliche Unzufriedenheit festgestellt. Eine Diskussion über den vorgeschlagenen Weg und die damit verbundenen Chancen für den FC Prüm fanden leider nicht statt.“ Nun hoffen sie im Verein, dass „die Unruhe innerhalb der SG, die durch die Einholung des Meinungsbildes entstanden ist, in eine „Jetzt erst recht“-Motivation umschlägt“. Fest steht aber: Der geschäftsführende Vorstand mit Nico Demuth, Daniel Holler und Stephan Serwe will seine Ämter bei der Mitgliederversammlung am Sonntag, 10. März (11 Uhr, Clubhaus In der Dell) niederlegen und kündigt Neuwahlen an. Gefordert seien nun Menschen, „die sich für den Verein und die SG mit Leidenschaft engagieren und für eine konstruktive und positive Zusammenarbeit in der SG stehen“.