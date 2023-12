Nordic Walking Nordic Walking — unterschätztes Ganzkörpertraining

Was sind die medizinischen Aspekte von Nordic Walking? Die medizinischen Risiken sind im Vergleich zu anderen Sportarten äußerst gering. Der entscheidende Vorteil gegenüber vielen anderen Sportarten ist die Möglichkeit, die körperliche Anstrengung und das Tempo individuell – dem Alter und der Fitness entsprechend – anzupassen: Einsteiger und Übergewichtige können also beispielsweise langsamer starten und sich dann allmählich steigern. Im Vergleich zu Tennis, Badminton oder Joggen werden die Gelenke ungleich weniger belastet. Das ist insbesondere für diejenigen von großer Bedeutung, die bereits Gelenkprobleme haben. Die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit sind vielfältig. Nordic Walking kann zum Beispiel beim Abnehmen helfen (der Fettabbau wird angekurbelt und der Stoffwechsel angeregt). Auch wenn das Training nicht so anstrengend erscheint, ist es dennoch äußerst effektiv. Regelmäßig ausgeübt löst Nordic Walking Verspannungen und stärkt die Muskulatur, speziell in Armen und Beinen sowie Rücken und Bauch, und wirkt schon deshalb der Sturzgefahr entgegen und hilft Knochenbrüche zu verhindern. Das Körpergewicht wird reduziert, das Herz-Kreislaufsystem wird gestärkt sowie der Blutdruck reguliert und Stress abgebaut. Außerdem wird die Koordinationsfähigkeit geschult und unser Immunsystem gestärkt. Der entscheidende Vorteil gegenüber vielen anderen Sportarten ist, dass körperliche Anstrengung und das Tempo individuell dem eigenen Alter und der eigenen Fitness angepasst werden können. Insgesamt trägt Nordic Walking zu einem besseren Allgemeinbefinden bei – was nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet ist, dass man es im Freien ausübt und gerne auch in der Gruppe (man kann aber auch gut alleine „Nordic Walken“). Der erste Schritt zu mehr Bewegung ist immer der schwierigste. Nordic Walking macht diesen Schritt jedoch relativ einfach, denn es erlaubt, nebenbei „kommunikativ zu sein“. Gerade bei Anfängern ist es zur Steuerung der Belastungsfähigkeit oft wichtig, dass während der Sportausübung noch eine Unterhaltung möglich ist, die Ausübung in einer Gemeinschaft und zudem die Motivation gefördert wird. Das spornt an. Setzen Sie sich Ziele, aber bleiben Sie dabei realistisch und übertreiben Sie nicht. Spaß zu haben sollte oberste Priorität bleiben. Die Tatsache, nicht ins Ziel gekommen zu sein, wirkt außerdem nur frustrierend. Auf Anhieb zehn Kilometer zu gehen, das ist sicher nicht gesund. Vergleichen Sie sich also nicht mit anderen!