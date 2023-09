Sport „Sport für alle“ – und das sogar kostenlos

Mit der Anfrage bei der Turngemeinde (TG) rannten Johannes Geltz und Laura Orth von der Konzer Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung offene Türen ein: Um wieder mehr Menschen für den Sport zu begeistern, können sich Interessierte nun von kommendem Montag bis Freitag, 15. September, an verschiedenen Orten der Stadt sportlich betätigen (eine detaillierte Übersicht auf das Programm gibt es am Ende des Artikels). „Je nach Altersbereich ist rund jeder fünfte Deutsche übergewichtig. Diese Entwicklung nahm in der Corona-Zeit noch zu. Ohne gemeinsames Sporttreiben haben viele in dieser Phase auch wichtige soziale Kontakte verloren“, weiß Iris Molter-Abel von der Geschäftsstelle der aktuell rund 1900 Mitglieder zählenden TG. Diese verteilen sich auf 24 Abteilungen. „Auch bei uns gab es während Corona so manchen Austritt“, berichtet sie.