Fußball : 1. FC Köln erfüllt schwerkrankem Mädchen großen Wunsch

Köln Bewegende Aktion von Rafael Czichos und dem 1. FC Köln: Der Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten hat der kleinen Lia-Marlen nun einen großen Wunsch erfüllt.

Dieser Wunsch ging nun in Erfüllung: Der Club lud Lia-Marlen zu einem Trainingsbesuch und anschließendem Treffen mit ihrem Lieblingsspieler Czichos ein. „Sie war schüchtern, aber mutig genug, ihren Wunsch in Worte zu fassen: Rafa einmal in den Arm nehmen zu dürfen. Berührt von Lia-Marlens tragischem Schicksal schloss Rafa die Kleine in die Arme und schenkte ihr seinen Trainingspullover.“