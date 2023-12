Darts-Weltmeisterschaft 56 gegen 16 Jahre: Generationenduell elektrisiert Darts-WM

Und der bisher so starke Debütant Littler heizt die Vorfreude von Fans und Experten weiter an. Am Freitag postete der Engländer bei X (früher Twitter) ein Video von sich im Alter von drei Jahren, als er seinen damaligen Helden van Barneveld bei dessen WM-Triumph im Ally Pally imitiert. „13 Jahre später treffe ich höchstpersönlich auf die Legende und das auch noch auf der größten Bühne der Welt“, schrieb Littler zu dem kurzen Video, bei dem er ein England-Trikot von Steven Gerrard trug.