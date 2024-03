Rankings, Regeln, Runde Sache 7 Fakten, die Sie sofort zum Fußball-Experten machen

Beim Anblick der Ampeln fiel es ihm ein: „Yellow take it easy, red stop, you are off!“ („Bei Gelb: Mach mal ganz ruhig, bei Rot: Stopp! Du bist raus!“). Die historische Idee war geboren, gelbe und rote Karten als weltweit verständliche und eindeutige Symbole für Verwarnungen und Platzverweise einzuführen.