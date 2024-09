Paralympics in Paris Abwärtstrend gestoppt: Quade sieht Paris als „Ansporn“

Unmittelbar nach seinem Anpfiff trumpfte Natascha Hiltrop mit Gold im Schießen auf und wenig später legte an jenem Abend Maurice Schmidt im Fechten mit der nächsten Goldmedaille nach - weitere folgten. Dennoch wird Deutschland im Medaillenspiegel knapp außerhalb der anvisierten Top Ten landen. 49-Mal Edelmetall holten die deutschen Para-Sportler insgesamt, sechs Medaillen mehr als in Tokio. Jedoch gab es in Japan drei Goldmedaillen mehr zu bejubeln. „Uns ging es erst einmal darum, den Trend zu stoppen“, sagte Quade und erinnerte daran, dass vor drei Jahren das historisch schwächste Ergebnis in der Endabrechnung zu Buche stand. „Natürlich wollen wir noch weiter nach vorn kommen, aber wir sind auf einem guten Weg.“