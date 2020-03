Olympia-Verschiebung : Achter-Steuermann: „Alle Planungen den Bach runtergegangen“

Dortmund Achter-Weltmeister Martin Sauer sieht den deutschen Leistungssport nach der Verlegung der Olympischen Spiele von Tokio vor einer schwierigen Phase.

Auch für jüngere Athleten erwartet Sauer gravierende Auswirkungen: „Die Verschiebung betrifft den Deutschen Ruderverband, die Nachwuchs-Athleten, die für Olympia in Paris 2024 planen. Denn da wird es in der Vorbereitung dann an Zeit, an Mitteln, an Plätzen fehlen.“