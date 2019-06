Triathlon-Bundestrainer : Al-Sultan: „Kannibalisieren uns selbst etwas“

Frankfurt/Main Triathlon-Bundestrainer Faris Al-Sultan sieht in der Begeisterung um die Ironman-Rennen in Deutschland auch ein Problem für den Nachwuchs auf der Kurzdistanz.

„Wir kannibalisieren uns selbst etwas“, sagte der ehemalige Ironman-Weltmeister in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor der EM in Frankfurt/Main. „Viele Leute sehen Ironman und sagen sich: Geil, das will ich auch mal machen.“ Kinder und Jugendliche würden dann in einen Triathlonverein gehen. „Das Problem ist: Die lernen dort schwimmen, aber nicht auf dem Niveau, wie man es für die Kurzdistanz bräuchte.“

Al-Sultan ist auch der Trainer des zweimaligen Ironman-Weltmeisters Patrick Lange, der an diesem Sonntag den ersten EM-Sieg bei seinem Heimrennen in Frankfurt/Main schaffen will. Eine Woche später sind Al-Sultans Schützlinge der Deutschen Triathlon-Union beim Rennen der WM-Serie in Hamburg am Start. Zudem wird über die Langdistanz die legendäre Challenge Roth (7. Juli) gestartet. In rund vier Wochen steigt in Hamburg dann der zweite Ironman (28. Juli) in Deutschland in diesem Jahr.