Handverletzung : Alexander Walkenhorst verpasst WM im Beach-Volleyball

Hamburg Alexander Walkenhorst fällt für die Weltmeisterschaften im Beach-Volleyball aus.

Der 30 Jahre alte Essener muss aufgrund einer Sehnenverletzung im Handgelenk seine Teilnahme an den vom 28. Juni bis 7. Juli in Hamburg stattfindenden Titelkämpfen absagen. Das teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit. „Natürlich ist das unglaublich ärgerlich. Ich verpasse das wohl beste Beach-Volleyball Erlebnis meiner Karriere“, sagte Walkenhorst, der nur bei 100-prozentiger Fitness in Hamburg an den Start gegangen wäre.