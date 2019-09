Niederlage gegen Serbien : „Alles schlecht“: Volleyballer legen EM-Fehlstart hin

Brüssel Nach dem krachenden Fehlstart in die EM-Medaillenmission redete Deutschlands Volleyball-Star Georg Grozer noch am Spielfeldrand auf seine tief enttäuschten Mitspieler ein.

Vor einer Minikulisse von 550 Zuschauern in der Arena Palais 12 in Brüssel fand Diagonalangreifer Grozer nie seinen Rhythmus und konnte den enttäuschenden Auftakt gegen den nicht zuletzt im Aufschlag starken Europameister von 2011 auch nicht verhindern. „Scheiße“, sagte der Routinier, „schlechter Start, alles schlecht“. Er wisse „auch nicht, was die Ursache ist“. Ruben Schott war mit acht Punkten bester Angreifer im Team von Nationaltrainer Andrea Giani.