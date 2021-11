Buchvorstellung : Was Sie unbedingt über E-Mountainbikes wissen müssen - oder auch nicht

Was Sie unbedingt über E-Mountainbikes wissen müssen - oder auch nicht

Trier E-Bikes für die Straße und für das Gelände erleben einen grandiosen Boom. Noch nie wurden so viele Fahrräder mit elektrischer Unterstützung verkauft. Das wirft zum Teil ganz neue Fragen und Bedürfnisse bei den Fahrern auf. Der Eifeler Autor Oliver Weinandy beantwortet in seinem neuen Buch jetzt etliche davon: 101 Dinge, die ein E-Mountainbiker wissen muss.

Es tobt eine Art Glaubenskrieg in den Wäldern, auf den Trails und in den Bikeparks. Der enorme Erfolg von E-Mountainbikes bringt zahllose Menschen mit teils üppig motorisierten Bikes an Orte, die sie vorher nie erreicht hätten. Das ruft viele „Bio-Biker“ auf den Plan, die einen Ausverkauf ihres Sports fürchten, ein Mountainbike mit Motor gar als „Betrug“ sehen.