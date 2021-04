Feldhockey : Alster Hamburg und Mülheim verpassen Landesmeister-Finale

Die Hockey-Damen des Club an der Alster Hamburg haben beim Turnier der Landesmeister das Endspiel verpasst. Foto: picture alliance / dpa

Amsterdam Nach den Hockey-Damen des Club an der Alster Hamburg haben auch die Herren des HTC Uhlenhorst Mülheim das Endspiel beim europäischen Final-Four-Turnier der Landesmeister verpasst.

Die Mülheimer unterlagen in Amsterdam dem spanischen Team von Atletic Terrassa mit 2:3 (1:0). Die Treffer von Timm Herzbruch (11./59. Minute) waren am Ende zu wenig für die Nordrhein-Westfalen, die nach der Last-Minute-Niederlage am Ostersonntag (16.00 Uhr) im Spiel um Platz drei auf den Royal Leopold Club aus Belgien treffen.